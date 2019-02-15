هولندا تحقق في اتهامات فساد بالمليارات في مشروع مترو سعودي

موقع إنشاء بمشروع مترو الرياض

قال ممثلو ادعاء في هولندا يوم الجمعة إنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو.

وستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض. والمشاركون الآخرون في الكونسورتيوم، الذي تقوده إف.سي.سي الإسبانية، هم ألستوم وسيتيك الفرنسيتان وسامسونج الكورية الجنوبية وفريسينه السعودية وتبيسا الإسبانية أيضا.

وتقول ستركتون إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.

وقال ممثلو ادعاء في الجرائم المالية في بيان إنهم قاموا بتفتيش مكاتب ستركتون انترناشونال بي.في وستركتون سيفيل برويكتن بي.في. ولم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.

وقال البيان "التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض". وأضاف أنه جرت مصادرة وثائق في عدة مواقع يوم الجمعة.

وأكدت ستركتون يوم الجمعة وقوع عمليات تفتيش وقالت إنها تتعاون.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشا لمسؤولين حكوميين في الخارج.