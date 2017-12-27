هولندا: تفكيك تنظيم ارهابي

السلطات الهولندية ترفض أي مخاطرة، في حال تعلق الأمر بإشارات عن اشتباه في وجود إرهاب.

أعلن الادعاء العام في هولندا، أن وحدة خاصة من الشرطة الهولندية ألقت القبض على أربعة رجال في قلب مدينة روتردام للاشتباه في صلتهم بالإرهاب.

وأوضح الادعاء أنه لا توجد أدلة ملموسة على قيام هؤلاء بالتخطيط لشن هجوم، فيما قالت محطة "إن أو إس" إن هؤلاء الأشخاص لهم خلفية إسلامية.

وأفاد الادعاء بأن ثلاثة من هؤلاء الرجال (21 إلى 30 عاماً) والذين تم القبض عليهم أول أمس الأحد، يقيمون في هولندا، فيما كان الرابع وهو سويدي (29 عاماً) قد وصل إلى البلاد أول أمس قادما من العاصمة السويدية ستوكهولم.

وحسب الادعاء، فتلقت هولندا في وقت سابق إشارات "من شرطة أجنبية" تفيد باحتمال تورط السويدي في أنشطة إرهابية، ولفت الادعاء إلى أنه في أعقاب القبض على هؤلاء الأشخاص، تم تفتيش مسكنين في مدينة فالردينجن، ومسكن في كل من ديلفت وجودا.

وقال الادعاء إن السلطات الهولندية حرزت خلال التفتيش، ناقلات بيانات يتعين مواصلة فحصها، وأضاف أنه لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات.

من جانبه، قال متحدث باسم الادعاء إن السلطات الهولندية ترفض أي مخاطرة، في حال تعلق الأمر بإشارات عن اشتباه في وجود إرهاب.