هولندا تقر بمسؤوليتها عن مقتل عشرات العراقيين

أقرت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، بمسؤوليتها عن مقتل عشرات الأشخاص المدنيين خلال غارة شنتها في عام 2015 بمحافظة كركوك العراقية استهدفت مصنع سلاح تابع لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت وكالة "إن أو إس" الهولندية، أن "وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيلفيلد، أعربت عن أسفها، مشددة على صعوبة تجنب الخسائر في حالات الحرب"​​​.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، تم تدمير حي بالكامل في الغارة الهولندية على مصنع للأسلحة تابع لتنظيم "داعش" في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، ولقي ما يقارب 70 شخصا مدنيا حتفهم في هذا العملية، بينهم أطفال.

يذكر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، نفذت عدة مرات غارات جوية طالت منشآت مدنية وخلفت عشرات القتلى المدنيين.