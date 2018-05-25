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هولندا واستراليا تحملان روسيا مسؤولية اسقاط الطائرة الماليزية في 2014

هولندا واستراليا تحملان روسيا مسؤولية اسقاط الطائرة الماليزية في 2014
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