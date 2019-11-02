هونغ كونغ: استخدام مسيل الدموع لتفريق المتظاهرين

أفادت شركة "RTHK" للتلفزيون والإذاعة بأن شرطة هونغ كونغ استخدمت اليوم السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في حي كوزاي باي بالمدينة

ونظم نحو 100 مرشحا لعضوية مجلس هونغ كونغ من الحزب الديمقراطي، اليوم السبت، لقاء مع الناخبين في حديقة فيكتوريا المحلية. ورفعت شرطة مكافحة أعمال الشغب علما أسود داعية كل المتظاهرين إلى مغادرة المكان لإن المظاهرة لم تحصل على الرخصة من سلطات المدينة. وبعدما رفض المتظاهرون المغادرة استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأضاف مراسلون أن صدامات ​​وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أمام بوابة الميناء، أسفرت عن وقوع جرحى.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية واسعة، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.