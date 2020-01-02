هونغ كونغ: اعتقال المئات خلال احتجاجات باليوم الأول من العام الجديد

اعتقلت شرطة هونغ كونغ، نحو 400 شخص خلال احتجاجات في اليوم الأول من العام الجديد، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين، إلى حوالي 7000 شخص منذ تصاعد حدة الاحتجاجات بالمدينة في يونيو بسبب مشروع قانون، لم يعد مطروحا، كان سيتيح تسليم المتهمين إلى الصين.

وقالت "رويترز"، إن الاحتجاجات، "بدأت بمسيرة سلمية مؤيدة للديمقراطية، لتتحول لاحقا إلى مشاهد فوضوية مع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود".

وأشارت الوكالة، إلى أن التوتر تصاعد يوم الأربعاء بعد حدوث بعض الاعتقالات في حي وان تشاي، قرب فرع بنك "إتش.إس.بي.سي"، الذي كان هدفا لغضب المحتجين في الأسابيع الماضية

ويزعم بعض المحتجين أن البنك يشارك في إجراءات تقوم بها السلطات ضد ناشطين يحاولون جمع أموال لدعم حملتهم. وينفي البنك أي دور له في ذلك