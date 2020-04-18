هونغ كونغ.. اعتقال مؤسس الحزب الديمقراطي وناشطين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إعلامية وسياسية قولها، إن شرطة هونغ كونغ اعتقلت يوم السبت، خلال مداهمات في أنحاء المدينة، عددا من الناشطين بتهمة التجمع على نحو مخالف للقانون.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونغ كونغ، أن "مؤسس الحزب الديمقراطي والمحامي البارز مارتن لي (81 عاما) ضمن المعتقلين فيما يبدو، كما ألقت الشرطة القبض على 9 مشرعين سابقين في المجمل".

ولم تؤكد شرطة هونغ كونغ حتى الآن نبأ الاعتقالات التي قالت وسائل إعلام إن لها صلة بمسيرات 18 أغسطس وأول أكتوبر.

وعرضت وسائل إعلام مقطعا مصورا للشرطة أمام منزل قطب النشر جيمي لاي، أحد ممولي الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

وجاءت اعتقالات اليوم السبت بعد عدة شهور من الهدوء النسبي في ظل إجراءات عزل عام جزئية بسبب تفشي فيروس كورونا ووسط سعي حكومة المدينة لتشديد قوانين الأمن القومي.