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تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجة قرب جزر الكوريل الروسية

تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجة قرب جزر الكوريل الروسية
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