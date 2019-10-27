"هيئة تحرير الشام" تحظر الدخول لموقع مقتل البغدادي

حظرت الهيئة (جبهة النصرة سابقا) الدخول إلى قرية باريشا القريبة من الحدود السورية-التركية.

منعت “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الأحد الدخول إلى موقع العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ” أبو بكر البغدادي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات أمريكية نفذت إنزالاً لقوات خاصة قرابة منتصف الليل في القرية، ونفذت هجوما قتل فيه تسعة أشخاص على الأقل في عملية دامت نحو ساعتين.

وتمكن بعض الصحافيين من الاقتراب من موقع المنزل الذي دمّر في العملية في باريشا حيث كانت الحفارات تعمل لتنظيف الركام الأحد.

وتقع القرية القريبة من الحدود التركية في محافظة إدلب الخاضعة بمعظمها لإدارة هيئة تحرير الشام والوحيد التي لا تزال بمعظمها خارجة عن سيطرة النظام السوري.

ويذكر أن تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية غريمان في ساحة الحرب السورية.

وبحسب المرصد السوري ومصادر محلية، فإن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذين كانوا يعملون بشكل سري منذ أن خسر التنظيم آخر معاقله في شرق سوريا في آذار/ مارس، متواجدون أيضاً في منطقة إدلب.

