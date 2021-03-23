هيئة صحية أميركية تشكك ببيانات "أسترازينيكا"

دعا المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية شركة "استرازينيكا" على "العمل مع مجلس مراقبة سلامة البيانات على مراجعة بيانات الفاعلية وضمان الإعلان عن أدق وأحدث البيانات الخاصة بالفاعلية في أسرع وقت ممكن".

قالت هيئة صحية أمريكية، إن شركة "أسترازينيكا" ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بفاعلية لقاحها للوقاية من كوفيد-،19 بعد تجربة كبيرة في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم واحد فقط من إظهار بيانات أولية صادرة عن الشركة، نتائج أفضل من المتوقع للتجربة، وتلقي ظلالا من الشكك على خطط "أسترازينيكا" لطلب موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاحها في الأسابيع المقبلة.

وتشير بيانات الشركة إلى أن فعالية اللقاح الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بلغت 79 في المئة في الوقاية من كوفيد-19 المصحوب بأعراض، في تجربة كبيرة بالولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، والأهم هو أن اللقاح لم يزد من خطر تجلط الدم.

وقال المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في بيان إن مجلس مراقبة سلامة البيانات "عبر عن القلق من أن "أسترازينيكا" ربما أدرجت معلومات قديمة من تلك التجربة، والتي ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بالفاعلية".

ويرأس معهد الحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، ويتبع المعاهد الوطنية للصحة.

وأضاف المعهد: "نحث الشركة على العمل مع مجلس مراقبة سلامة البيانات على مراجعة بيانات الفاعلية وضمان الإعلان عن أدق وأحدث البيانات الخاصة بالفاعلية في أسرع وقت ممكن".

وذكر المعهد في البيان، أن لجانا استشارية مستقلة ستحدد، بعد مراجعة مستفيضة للبيانات، مسألة إجازة اللقاح والإرشادات الخاصة باستخدامه في الولايات المتحدة.

ولم ترد "أسترازينيكا" بعد على طلب تعليق من "رويترز" حول ما أعلنه المعهد الأمريكي.

