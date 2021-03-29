هيئة قناة السويس: تم تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80%

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة “إيفر غيفن” بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% .

ووفقا لبيان للهيئة فإن مؤخر السفينة ابتعد عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من أربعة أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى مترين اثنين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وقالت خدمة إنشكيب للشحن البحري، ان السفينة تحررت، بعد ان كانت تغلق قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتم تعويمها مجددا.

وجنحت السفينة التي ترفع علم بنما، إيفر غيفن، عن مسارها في منطقة ذات مسار واحد داخل القناة خلال عاصفة رملية.

وعملت جرافات وقوارب القطر على مدار الساعة لتحرير السفينة العملاقة التي يبلغ طولها 400 متر.

وأشار مزود الخدمة إلى أن ارتفاع المد خلال الليل الذي صاحبه اكتمال القمر ساعد في تحرير السفينة.

وأدى إغلاق القناة إلى تعطيل سلاسل التوريد وأحدث تأثيرات عبر الأسواق العالمية.

ولم يتضح بعد موعد إعادة فتح قناة السويس أمام حركة الملاحة.

ووفقا لهيئة قناة السويس، فإن نحو 370 سفينة تنتظر المرور من على طرفي القناة، بما في ذلك 25 ناقلة نفط. فيما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 450 سفينة في الانتظار.

وتوفر قناة السويس ، التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، أقصر طريق للشحن بين آسيا وأوروبا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الإغلاق تسبب في خسائر تقدر بنحو 13 إلى 14 مليون دولار يوميا للشركة المشغلة القناة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أمر بالتحضير لسيناريو تفريغ بعض الحاويات من الناقلة “إيفر غيفن” لتسهيل إعادة تعويمها. (د ب أ)