هيومن رايتس: الامارات تحاكم 8 لبنانيين بتهم تتعلق بالارهاب

السلطات الإماراتية تحتجز وتحاكم ثمانية لبنانيين شيعة

أفادت منظّمة هيومن رايتس ووتش الاثنين بأن السلطات الإماراتية تحتجز وتحاكم ثمانية لبنانيين شيعة بتهم تتعلّق بـ”الإرهاب” وتأليف خلية “متّصلة بحزب الله”.

وأكّدت المنظمة الحقوقية في بيان أن المتهمين “وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم”.

ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من السلطات الإماراتية.

وبدأت محاكمة الثمانية بتهم “تتعلق بالإرهاب” في شباط/فبراير الماضي، وستعقد جلسة جديدة الأربعاء، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

وكان المدعي العام في الإمارات وجّه في 27 شباط/فبراير في الجلسة الثانية من المحاكمة “تهما بتأليف خلية إرهابية متصلة بحزب الله اللبناني”، بحسب المنظمة.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب المتهمين قولهم إن “ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف”.

وفرض حزب الله نفسه في لبنان كقوة سياسية رئيسية ودخل الحكومة في 2005 للمرة الاولى. وتعتبر الإمارات حزب الله منظّمة إرهابية.

وكان المتهمون اللبنانيون يعملون في الإمارات منذ سنوات، من بينهم 7 يشغلون وظائف في مجموعة “طيران الإمارات”. وجرى توقيفهم في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وشباط/فبراير 2018.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، في البيان: “يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة”.

وتابعت: “عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قرّرت النتيجة مسبقا”.

وكانت صحيفة إماراتية مقرّبة من السلطات أكّدت في 13 من شباط/فبراير الماضي أن محكمة في أبوظبي وجّهت تهما إلى 11 “عربيا”، بينهم 3 غيابيا، بتهمة “تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لشن هجمات في الإمارات” بناء على أوامر من حزب الله.

وفي 2015، قررت دولة الامارات ترحيل سبعين لبنانيا عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله