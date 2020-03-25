"هيومن رايتس": القوات السعودية ترتكب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في "المهرة" اليمنية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات، الأربعاء، إن قوات سعودية ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في محافظة المهرة اليمنية.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن “القوات السعودية واليمنية المدعومة منها، نفذت انتهاكات خطيرة ضد اليمنيين منذ يونيو/ حزيران 2019 في محافظة المهرة، أقصى شرق اليمن”.

وأضاف التقرير أن “الانتهاكات شملت اعتقالات تعسفية وتعذيب واختفاء قسري ونقل المحتجزين بشكل غير القانوني إلى السعودية”.

ونقل التقرير عن مايكل بيغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله إن: “الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة المحليين، أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف”.

وتابع مشددًا: “على الحكومتين السعودية واليمنية، الإفراج فورا عن اليمنيين المحتجزين أو الذين نُقِلوا بغير وجه حق إلى السعودية، والتحقيق في التعذيب المزعوم والاختفاء القسري من قبل قواتهم في المهرة”.

وطالب بيغ، فريق الخبراء المعنيين باليمن التابع للأمم المتحدة بـ”التحقيق في هذه الانتهاكات، بهدف محاسبة المسؤولين”.

ووثّقت المنظمة، احتجاز 16 شخصا في محافظة المهرة بين يونيو/ حزيران 2019 وفبراير/ شباط 2020، ونقل قوات الأمن السعودية 11 منهم إلى المملكة، حسب التقرير.

وشدد التقرير على أن “القوات السعودية في اليمن مُلزمة بالتقيّد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”

وأكد أن القوات السعودية “تُعامِل الأشخاص المحتجزين لديها لأسباب أمنية بطريقة إنسانية، وينبغي عليها إحالة المشتبه بارتكابهم لجريمة جنائية إلى الحكومة اليمنية للتحقيق معهم ومقاضاتهم”.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحكومتين السعودية واليمنية حول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.

وللعام السادس على التوالي يشهد اليمن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/ آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.