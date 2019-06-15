هيومن رايتس تدين قصف الحوثيين لمطار أبها السعودي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية السبت، إن استهداف جماعة “الحوثي” باليمن، مطار أبها السعودي، “انتهاك لقوانين الحرب”.

جاء ذلك في بيان لنائب مديرة قسم الشرق الأوسط بـ”هيومن رايتس ووتش”، مايكل بَيج، نشرته المنظمة على موقعها الرسمي.

وقال بَيج: “على الحوثيين أن يوقفوا حالا جميع هجماتهم على البنى التحتية المدنية في السعودية، فالهجمات غير الشرعية التي يشنها التحالف على اليمن لا تبرر أبدا الهجمات على المدنيين السعوديين”.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي، تعرض مطار أبها لـ”عمل إرهابي”، عبر “مقذوف” أطلقته جماعة “الحوثي”، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ “كروز”.

وهذا الهجوم الثاني من نوعه للجماعة، التي تتهم بتلقي دعم إيراني؛ على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتقود الجارة السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا، يدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

