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"هيومن رايتس" تطالب بإحالة ملف الروهنغيا إلى الجنائية الدولية

"هيومن رايتس" تطالب بإحالة ملف الروهنغيا إلى الجنائية الدولية
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