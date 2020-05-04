"هيومن رايتس": حفرة عميقة تحولت إلى مكان لرمي الجثث شمالي سوريا (فيديو)

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين إلى التحقيق في حفرة عميقة تحولت خلال سنوات، وخصوصاً خلال فترة سيطرة تنظيم “الدولة”، إلى موقع لرمي الجثث في شمال سوريا.

وسيطر تنظيم “الدولة” على المنطقة التي تتواجد فيها الحفرة، وهي بعمق 50 متراً، بين العامين 2013 و2015 في أقصى ريف الرقة الشمالي، قبل أن يطرده منها المقاتلون الأكراد ثم تسيطر عليها أخيراً قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.

وبدأت المنظمة تحقيقات حول الحفرة بعد طرد التنظيم المتطرف من كامل محافظة الرقة في 2017 وتبين لها أنه جرى رمي جثث فيها خلال وبعد حكم التنظيم المتطرف.

وأجرت المنظمة تحقيقاتها عبر مقابلات مع سكان ومراجعة مقاطع فيديو لتنظيم “الدولة”، فضلاً عن تحليل صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، وإدخال طائرة بدون طيار في الحفرة.

وقالت سارة كيالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش، إن “حفرة الهوتة، التي كانت ذات يوم موقعاً طبيعياً جميلاً، أصبحت مكاناً للرعب والاقتصاص”.

وأضافت أن “فَضْح ما حدث هناك، وفي المقابر الجماعية الأخرى في سوريا، أمر أساسي لتحديد ما حدث لآلاف الأشخاص الذين أعدمهم تنظيم “الدولة” ومحاسبة قتلتهم”.

والهوتة هي واحدة من 20 مقبرة جماعية، جرى العثور عليها في مناطق سيطر عليها سابقاً التنظيم المتطرف في سوريا، وفق المنظمة، التي أشارت إلى أن عدد الجثث في الحفرة غير معلوم حتى الآن.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنه عُلم بوجود الحفرة حين ذهب مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية إلى محل أجهزة إلكترونية لتصليح حاسوبه في بلدة تل أبيض الحدودية مع تركيا.

وبهدف فضح جرائم تنظيم “الدولة”، عمد عامل في المحل إلى تفريغ محتويات الحاسوب والتي كانت تتضمن شريط فيديو لجهاديين يرمون جثثاً في الحفرة.

ونقلت المنظمة عن سكان محليين قولهم إن التنظيم المتطرف كان يهدد الناس بإلقائهم في الحفرة، كما قال البعض إنهم رأوا “جثثا” مرمية حول حافتها.

وأرسلت المنظمة طائرة بدون طيار إلى داخل الحفرة، ورصدت فيها “ست جثث تطفو على سطح المياه”. وأوضحت المنظمة أن هذه الجثث “ألقيت هناك بعد وقت طويل من مغادرة تنظيم “الدولة” المنطقة. ولا تزال هوية هؤلاء الضحايا وأسباب وفاتهم مجهولة”.

وأوضحت المنظمة أن تحقيقاتها أظهرت أن “الحفرة أعمق مما كانت الطائرة قادرة على رؤيته، لذلك من المرجح وجود مزيد من الرفات البشري تحت سطح المياه”.

وقالت كيالي: “أيا كانت السلطات التي تسيطر على منطقة الهوتة فهي مُلزمة بحماية الموقع والمحافظة عليه”، وأضافت: “عليها تسهيل جمع الأدلة لمحاسبة أعضاء “الدولة”على جرائمهم المروعة، وكذلك محاسبة أولئك الذين ألقوا الجثث في الهوتة قبل حكم تنظيم “الدولة” أو بعده”.

ISIS used a gorge in northeast Syria as a dumping ground for the bodies of people it had abducted or detained.



Daily Brief: https://t.co/fZgrcVLcS1 pic.twitter.com/INa3cuVldo — Human Rights Watch (@hrw) May 4, 2020