وئام وهاب يمازح الأسد.. ويكشف هوية الرئيس المقبل للبنان (فيديو)

أظهر شريط فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وهو يمازح الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة الوفد اللبناني للعاصمة دمشق.

وقال وهاب الذي كان برفقة نجله، للرئيس الأسد مع قهقهة: "ابني هادي تزوج مبارح... هوي اللي اتفقنا نعملو رئيس".

كما غرد وهّاب على "تويتر" عقب اللقاء قائلاً إن الرئيس الأسد ظهر كعادته صامداً ويعرف ماذا يريد ويقارب الملفات بفكر استراتيجي ويملك رؤيا لكل القضايا المطروحة، مضيفاً أن ثقة الرئيس الأسد بشعوب الأمة وبالنصر لا تتزحزح، على حد تعبيره.

وئام وهاب بعرس ابنه عم بنكت و كتير مبسوط مع بشار.

تعليقاتكم شو ممكن تقولوا شي بيليق لو pic.twitter.com/iY3yO9mCtb — Ron’s (@RonSawan) September 5, 2021

وفي وقتٍ سابق من مساء اليوم، قالت الرئاسة السورية في بيان لها أن الأسد، استقبل وفداً لبنانياً برئاسة طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني.

الأسد: سنبقى مع لبنان

وبحسب البيان، فإن “الأسد اعتبر خلال اللقاء أن أعضاء الوفد والقيادات التي يضمها، يمثلون وجه لبنان الحقيقي ويعبرون عن غالبية اللبنانيين الذين يؤمنون بضرورة وأهمية العلاقة مع سوريا وكانوا أوفياء لها ووقفوا معها خلال سنوات الحرب”.

وأضاف: “كما اعتبر الأسد أن العلاقات بين البلدين ينبغي ألا تتأثر بالمتغيرات والظروف، بل يجب العمل على تمتينها، مؤكداً أن سوريا ستبقى مع الشعب اللبناني وتدعمه على مختلف الأصعدة”.

وتابع البيان: “أشار الأسد إلى أن القيادات التي تمتلك الرؤية الصحيحة والواضحة هي التي تستطيع عبر العلاقة المتبادلة مع الناس أن توصلهم إلى الهدف الصحيح والاستقرار وإلى الحماية من المطبات التي تواجههم بأوقات مختلفة، في ظل ما تتعرض له المنطقة من محاولات تفكيك للبنى الاجتماعية والوطنية”.

وأكد بشار الأسد أن المعركة التي يجب أن تخوضها القيادات هي “معركة حماية العقول مما يستهدفها وهو إلغاء الهويات والتخلي عنها”، وفقاً للبيان.

طلال أرسلان

من جهته، أكد طلال أرسلان في كلمته أن “سوريا أعطت للعالم أجمع درساً في عدم الخضوعِ أمام الاستكبار الاستعماري العالمي وعدوانيته، وأن معاناة اللبنانيين والسوريين هي من صنع الاستعمار الجديد والذي يحاول أن يستبيح حقوق الشعوب وكرامات الأمم مشدداً على أن كل من يعادي سوريا يعادي لبنان والعروبة الحضارية كلها، وأن ما من وطني يقبل بالقطيعة بين لبنان وسوريا، لأنها تشكل طعناً للبنان في الصميم، وتآمراً على سوريا”، على حد تعبيره.

وبدوره، أشار وئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي، إلى أهمية دور سوريا ومكانتها في المنطقة، معتبراً أن العرب لن يجدوا مكاناً لهم بين القِوى الإقليمية إلا من خلال العودة إلى سوريا”، بحَسب ما نقله بيان الرئاسة السورية.

وجاء في ختام البيان: “عبر أعضاء الوفد اللبناني عن الوفاء والشكر لسوريا قيادة وشعباً لأنها وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف”.

اجتماع رباعي

وعلى صعيدٍ آخر، تستضيف المملكة الأردنية، يوم الأربعاء المُقبل، وزراء البترول والطاقة في مصر وسوريا ولبنان، لبحث الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين هذه الدول لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات مع مصر والأردن بشأن خطة للتخفيف من أزمة الطاقة في لبنان، تشمل استخدام الغاز المصري في توليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها عبر سوريا.