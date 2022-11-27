"واتسآب" يتعرض لاختراق كبير.. بيانات 500 مليون مستخدم للبيع

أفادت تقارير، بتعرض تطبيق "واتسآب" لاختراق كبير على مستوى البيانات، مشيرة إلى أن ما يقرب من 500 مليون مستخدم قد تعرضت أرقام هواتفهم للبيع على ‏الإنترنت.

ووفقا لتقرير نشره موقع "سايبر نيوز"، فإن أحد الممثلين على منتدى مجتمع القرصنة، نشر إعلانا يدعي فيه أنه يبيع بيانات عام 2022، من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأمريكي.

ويزعم من قام باختراق "واتسآب"، أنه يمتلك بيانات أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي، وأكثر من 11 مليون مستخدم في بريطانيا، و35 مليون مستخدم في إيطاليا، و29 مليون مستخدم في السعودية، و45 مليون مستخدم في مصر، و20 مليون مستخدم في فرنسا، و20 مليون مستخدم في تركيا.

يشار إلى أن أرقام هواتف مستخدمي "واتسآب" تحتوي على قاعدة بيانات من 84 دولة مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند ومصر وبريطانيا والسعودية وإيطاليا.

ولم يكشف مخترق "واتسآب" كيفية الحصول على قاعدة البيانات الضخمة، مبينا أنه استخدم استراتيجيته الخاصة للقيام بذلك.

ولفت تقرير "سايبر نيوز"، إلى أن جهة الاختراق تبيع مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة مجموعات البيانات في المملكة المتحدة وألمانيا 2500 دولار و2000 دولار على التوالي.