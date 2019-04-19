واشنطن: ابناء الجولان اصبحو اسرائيلي الاصل

ادخلت الولايات المتحدة تعديلات على سياسة وزارة خارجيتها بشان الجولان السري تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أمريكا كإسرائيليي الأصل.

وحسب وسائل اعلام عبرية فان هذه التغيرات "تعكس النهج الجديد للإدارة الأمريكية تجاه المسألة، وهي ستطال الوثائق الرسمية، مثل الجوازات الأمريكية الممنوحة للسوريين من الجولان المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية".

وسيتم ذكر " اسرائيل" كمسقط رأس أبناء الجولان طالبي الجواز الأمريكي، بدلا عن سوريا وتاتي هذه التطورات بعد اعتراف ترامب بالسيادة الاسرائيلية على الجولان المحتل

ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تحدد مكان ولادة أبناء القدس بـ"مدينة القدس" فقط، لا "مدينة القدس، إسرائيل"، وذلك على الرغم من اعتراف ترامب العام الماضي بهذه المدينة عاصمة للدولة العبرية.