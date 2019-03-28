واشنطن: اعترافنا بسيادة إسرائيل على الجولان سيساعد عملية السلام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان سيساعد في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وذلك من خلال إزالة الغموض.

وقال بومبيو في جلسة بالكونغرس “نعتقد أن هذا يزيد احتمال توصلنا إلى حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”. وأضاف “نعتقد أنه يعبر عن الوضوح اللازم لإزالة أي غموض بشأن كيف سنمضي قدما”.

وكان بومبيو، قال في الجلسة، إن خطة السلام للشرق الأوسط (صفقة القرن) التي تعتزم الولايات المتحدة طرحها، ستتخلى عن المعايير القديمة التي تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات، مؤكدا فشل المقاربة القديمة.

وأضاف “أنا واثق تماما أن ما تمت تجربته في السابق فشل، وأنا متفائل بأن ما نفعله سيوفر لنا احتمالات أفضل بأن نحقق النتائج التي ستكون أفضل للشعب الإسرائيلي، وكذلك للشعب الفلسطيني”.

وأعرب بومبيو، أمس الثلاثاء، عن “حزنه” لرفض دول اعتراف بلاده بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان السورية المحتلة. وقال، في مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن: “يحزنني رفض الدول اعترافنا بالجولان جزءا من إسرائيل. ولكني لم أتفاجأ من ردود الفعل تلك”.