واشنطن: الوجود الدبلوماسي الدولي في كابول مرهون بوجود مطار "آمن وعامل"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترى ضرورة لوجود مطار “عامل وآمن” للحفاظ على وجود دبلوماسي دولي في العاصمة الأفغانية كابول وذلك في إشارة إلى احتمال اضطرار السفارات إلى الإغلاق بدونه.

جاء ذلك بعد يوم من رفض طالبان اقتراح تركيا بإبقاء قواتها لحراسة وإدارة مطار حامد كرزاي الدولي بعد رحيل باقي القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة.

ويثير موقف طالبان تساؤلات لدى الولايات المتحدة ودول أخرى ومنظمات دولية لها بعثات في كابول بشأن سبل إجلاء أفرادها من البلد الآسيوي في حال نشوب قتال يهدد العاصمة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في رده على بيان طالبان “نؤكد أن وجود مطار عامل وآمن ضروري لأي وجود دبلوماسي دولي وسيفيد المسافرين الأفغان والاقتصاد الأفغاني”.

ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل. لكن تعليقاته تبدو رسالة إلى طالبان بأن الدول التي لها بعثات دبلوماسية في كابول قد تضطر لإغلاقها ما لم تشعر بأن دبلوماسييها يتمكنون من الوصول بأمان إلى مطار عامل. (رويترز)