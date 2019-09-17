واشنطن باتت متأكدة.. الهجوم على السعودية انطلق من الأراضي الايرانية

أفاد مسؤول أميركي وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء أن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.

وتابع هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الادارة الاميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الاوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول "نعم".

وأكد المسؤول أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لديها القدرة على تحديد الجهة التي أطلقت منها الصواريخ، إلا أنه رفض الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت.

وقال "لن اخوض في مثل هذه التفاصيل".

وأعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت السبت حقلي نفط رئيسيين شرق السعودية ما أدى إلى اضطرابات في سوق النفط العالمية.

واتهمت الرياض وواشنطن ايران بأنها وراء الهجمات.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إن إيران مسؤولة فيما يبدو عن هجمات يوم السبت في قلب قطاع النفط السعودي والتي قلصت إنتاج النفط العالمي بواقع خمسة في المئة، لكنه أكد على أنه لا يريد خوض حرب. ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في وقت سابق الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط.

وأضاف بنس في كلمة بمعهد هيريتيج وهو مؤسسة بحثية أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى السعودية يوم الثلاثاء.

وقال إنه إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء في القاهرة الى "وقف التصعيد" في الخليج بعد الهجمات ضد المنشات النفطية لشركة أرامكو السعودية.

والتقى لودريان، الذي يقوم بزيارة لمدة يوم واحد للقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره المصري سامح شكري بعد جلسة مباحثات بينهما.

وقال لودريان "لقد أشرنا الى رغبتنا المشتركة في وقف التصعيد (..) ونعتقد أنه من الضروري تضافر كل الجهود من أجل وقف التصعيد".

ووصف لودريان الوضع الراهن بأنه "لحظة توتر اقليمي كبير". وحيا التحقيق الذي أطلقته السعودية "لمعرفة الحقيقة" حول مصدر هذه الهجمات.

واضاف "ينبغي (تبني) استراتيجية لوقف التصعيد وأي عمل مضاد لهذه الاستراتيجية سيكون ضارا للوضع في المنطقة".

وردا على سؤال حول احتمال أن تكون ايران مسؤولة عن الهجمات على أرامكو، قال لودريان أنه "حتى الان لا تمتلك فرنسا أدلة تتيح لها أن تقول إن كانت الطائرات المسيرة جاءت من هذا المكان أو ذاك".

