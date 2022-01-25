واشنطن تؤكد التزامها بأمن السعودية والإمارات وتتوعد بمحاسبة الحوثيين

أكدت الولايات المتحدة التزامها شركائها في السعودة والامارات، وبمحاسبة قادة المتمردين الحوثيين في اليمن، وذلك غداة هجماتهم التي استهدفت الدولتين الخليجيتين.

وفي إفادة صحفية مساء الإثنين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس التأكيد على التزام بلاده "بالدفاع عن أمن شركائها السعوديين والإماراتيين"، مضيفا انها تعمل معهم لتزويدهم بما يحتاجون للدفاع عن أنفسهم.

وفيما أشار برايس إلى أن عملية إعادة إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب "لاتزال قيد البحث"، فقد شدد على أن واشنطن "ستعمل كل ما في وسعها لوقف تدفق الأسلحة والأموال للحوثيين ومحاسبة قادة الحوثيين"، لافتا إلى سعى بلاده لإيجاد "حل دبلوماسي للأزمة اليمنية".

وشن الحوثيون الاثنين، هجمات جديدة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف بالإمارات والسعودية، غداة مطالبة اجتماع لجامعة الدول العربية كافة الدول بتصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وفي ظل مساع أمريكية وأممية لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سلمي لأزمة اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى قصف مقاتلاتها الجوية لمنصة صواريخ في محافظة الجوف اليمنية أُطلق منها الصاروخان.

وبالتزامن مع ذلك أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان، إصابة مقيمين اثنين، جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" على منطقة جازان.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تحرك إماراتي جاد من أجل إعادة إدراج جماعة الحوثي اليمنية ضمن قائمة الحكومة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك عقب هجمات نّفذتها الجماعة بطائرات مسيرة في 17 يناير، استهدفت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأدت إلى انفجار صهاريج نفطية متسببة بمقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين.