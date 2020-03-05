واشنطن تؤكد التزامها بتسهيل تبادل الأسرى بين طالبان والحكومة الأفغانية

قال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل تبادل الأسرى بين طالبان والحكومة الأفغانية.

وأضاف خليل زاد في تغريدة عبر تويتر: “سندعم كل جانب في الإفراج عن أكبر عدد (من الأسرى)”.

وقال خليل زاد إنه أجرى مناقشة “صريحة” مع المسؤول السياسي لحركة طالبان، الملا عبد الغني باردار، مساء الأربعاء.

وقال إنهما ناقشا تبادل الأسرى والحاجة إلى الحد من العنف، في أعقاب هجمات طالبان الجديدة على قوات الأمن الأفغانية بعد اتفاق سلام وقع بين الولايات المتحدة وحركة طالبان السبت الماضي.

وأضاف: “العنف المتزايد يمثل تهديدا لاتفاق السلام ويجب الحد منه فورا”. (د ب أ)