واشنطن تؤكد دعمها "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بعد المواجهة مع حزب الله

عبرت الحكومة الأمريكية الأحد عن قلقها من التوتر المتزايد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية مؤكدة دعمها لإسرائيل كما حذرت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران من قيامها بتصرفات تهدد أمن لبنان.

وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ذكر في وقت سابق أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد عقب تبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.

وأحجم مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية عن التطرق إلى أي نقاشات دبلوماسية لكنه قال "نحن على دراية بتلك التقارير ونشعر بقلق بشأن التوتر المتزايد على الحدود. الولايات المتحدة تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إنّ الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من لبنان “تقوض فرص السلام”.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية) أنّ “لإيران وكلاء في لبنان وغزة وتسعى من خلالهم إلى الإضرار بإسرائيل”.

وشدد “غرينبلات” على أنّ الولايات المتحدة “المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وصباح الأحد، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية شمالي إسرائيل وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود الأحد.

بينما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان: إنه “لا توجد إصابات جراء العملية، التي نفذها حزب الله على الحدود اللبنانية عبر إطلاق صاروخين أو ثلاثة”.

وتعود آخر مواجهة عسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل إلى صيف 2006، واستمرت أكثر من شهر.

وجاءت عملية “حزب الله”، الأحد، في أعقاب سقوط طائرة استطلاع وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، قبل أسبوع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث “بمثابة إعلان حرب” من جانب إسرائيل.