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ادارة ترامب تبحث عن مخرج من مأزق رفض الفلسطينيين مساعداتها الامنية

ادارة ترامب تبحث عن مخرج من مأزق رفض الفلسطينيين مساعداتها الامنية
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