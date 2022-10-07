واشنطن تبرم صفقة صواريخ متطورة مع الكويت

وافقت وزارة الخارجية الاميركية على البيع "المحتمل" للنظام الصاروخي أرض – جو الوطني المتقدم ونظام الدفاع الجوي متوسط المدى للكويت وفق ما افادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) امس الخميس

وتبلغ قيمة الصفقة ثلاثة مليارات دولار واوضح بيان صادر عن البنتاغون أن “الصفقة المحتملة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز القدرة على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الإقليمية الخبيثة، وتحسين التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأمريكية ودول الخليج الأخرى”

من جهته يقول بحسب موقع “يو. إس. نيوز” الأمريكي ان الكويت جددت في أبريل/نيسان 2021، معاهدة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وتسمح المعاهدة التي أبرمت عام 1991 للقوات الأمريكية باستخدام المنشآت الكويتية وتمركز قوات ومعدات أمريكية بالكويت لمدة عشر سنوات أخرى.