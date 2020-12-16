واشنطن تبلغ الأمم المتحدة اعترافها بمغربية الصحراء

وجهت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية لدى منظمة الأمم المتحدة، كيلي نايت كرافت، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للمنظمة الأممية، تخبره فيها بالإعلان الرئاسي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.

وقالت كرافت، في الرسالة التي وجهتها أمس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأميركية تتشرف بإبلاغكم بنصّ الإعلان، المرفق، حول الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية"، مشيرة إلى أنه "في 10 ديسمبر 2020، أصدر الرئيس دونالد ترامب هذا الإعلان الذي يعترف بأنّ "كامل أراضي الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية"، ويعلن أنّ مقترح المغرب للحكم الذاتي هو "الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للخلاف حول منطقة الصحراء الغربية".

وطلبت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، في الرسالة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعميم هذه المراسلة والوثيقة المرفقة لها (خريطة المغرب) كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن، كما وجهت نسخة طبق الأصل إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة.

واستبقت واشنطن خطوة إخبار الأمم المتحدة بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، بالإقدام، يوم أمس، على نشر المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، في السجل الفيدرالي.

وكان ترامب قد أصدر، الخميس الماضي، مرسوما رئاسيا، يقضي باعتراف بلاده، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء.

وجاء في المرسوم أن الولايات المتحدة "تؤكد، كما ذكرت الإدارات السابقة، دعمها اقتراح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية".