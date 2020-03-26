واشنطن تتخلى عن خطط شراء النفط

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أنها تخلت عن خطط شراء النفط الخام لرفد الاحتياطي الاستراتيجي بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس.

ونظرت الأسواق إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض الإمدادات من المنتجين الكبار.

وتتخوف أسواق النفط من حدوث تراجع كبير على الطلب في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وزيادة معروض الخام بعد فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق تخفيض الإنتاج بعد مارس 2020.

وقامت المملكة العربية السعودية بما يشبه نهاية العالم في بورصة النفط العالمية بخروجها من اتفاقية أوبك+، وانخفضت أسعار النفط بمقدار الربع تقريبا إثر هذا القرار.

وكالعادة رأى جزء من الصحافة الغربية في ذلك مؤامرة من بوتين ضد صناعة النفط الصخري الأمريكي، محمّلة إياه مسؤولية المبادرة التي أدت إلى انهيار أسعار النفط، على الرغم من أن روسيا دائما ما دعت، كما نذكر، إلى الحفاظ على حصص السوق عند المستوى السابق المنخفض، حتى لا تهبط الأسعار.