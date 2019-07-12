واشنطن تتراجع عن  فرض عقوبات على وزير خارجية إيران

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على قائمة العقوبات “في الوقت الحالي”.

ذكر مصدران مطلعان الخميس، أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال في 24 يونيو/ حزيران أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأمريكي.

ولم يعط المصدران أسبابا معينة للقرار الذي جاء بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط في الخليج تنحي واشنطن باللائمة فيها على طهران، وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

وقال أحد المصدرين المطلعين شريطة عدم الكشف عن هويته: “الحكمة سادت. نرى.. الأمر ليس مفيدا بالضرورة”، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة “في الوقت الحالي”.

الى ذلك، أدانت الولايات المتحدة مساء الخميس محاولة إيران مضايقة سفينة بريطانية بالقرب من مضيق هرمز يوم الأربعاء.

وقال بومبيو في تغريدة له عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: “تدين الولايات المتحدة محاولة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضايقة السفينة البريطانية بالقرب من مضيق هرمز”.

وأضاف بومبيو في تغريدته “نثني على البحرية الملكية لضمانها حرية الملاحة وسنواصل العمل مع حلفائنا لضمان أن النظام الإيراني لا يعطل الأمن البحري والتجارة العالمية”.

وكان المتحدث باسم الحكومة البريطانية قد قال الخميس: “حاولت ثلاث زوارق إيرانية في مخالفة للقانون الدولي إعاقة مرور سفينة تجارية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز”.

وأضاف: “اضطرت الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتيش هيريتيدج وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك”.

ونفت إيران يوم الخميس صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية يوم الأربعاء في الخليج العربي.