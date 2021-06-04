واشنطن تتعهد بإمداد "القبة الحديدية" الإسرائيلية بالصواريخ

تعهّدت واشنطن بإمداد منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ، بالذخيرة، ولكنها شددت أيضا على أهمية “المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة والإنعاش” في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة: “أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بملء مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، لمنظومة القبة الحديدية”.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماعات عقدها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن الليلة الماضية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن.

وخلال الحرب التي شنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، استخدم كميات كبيرة من صواريخ منظمة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ، في التصدي للقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية.

وكتب غانتس في تغريدة على تويتر: “تشرفت بالترحيب بي في البنتاغون من قبل صديقي وزير الدفاع لويد أوستن؛ نظرنا في طرق للمساعدة في تحويل لحظة التحدي هذه إلى فرصة، ممتنون للعلاقاغانتست الدائمة بين مؤسساتنا

الدفاعية، والتي تساعد في الحفاظ على أمن شعوبنا وجعل عالمنا أكثر سلاما”.

وأضاف: “لقد شكرته والإدارة كلها، على وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية القريبة والبعيدة”.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اللقاء “بحث الاتفاق النووي الجديد الذي تتم بلورته مع ايران، وضرورة الحفاظ على التفوق النوعي الأمني لدولة إسرائيل”.

وثمة خلاف بين غانتس، ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول سعي واشنطن للعودة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال نتنياهو بداية الشهر الجاري، إنه سيختار “الاحتكاك” مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا اضطر إلى ذلك، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لكن غانتس، انتقد تصريحات نتنياهو، وشدد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح مكتوب: “ناقش وزير الخارجية بلينكن وغانتس، الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتزام أمريكا الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل”.

وأضافت: “جدّد الوزير التأكيد على أهمية تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء، ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: “شدد الوزير على أهمية المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة والإنعاش في غزة، كما شدّد على حاجة الإسرائيليين والفلسطينيين للتمتع بتدابير متساوية من الأمن والازدهار والديمقراطية والكرامة”. (الأناضول)