واشنطن تتعهد بالعمل مع شركائها لمواصلة الضغط على حكومة مادورو

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بتعاون بلاده مع شركائها لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من أجل “العودة السلمية إلى الديمقراطية”.

جاء ذلك في تصريحات مسجلة للوزير الأمريكي تم بثها في النسخة الـ51 من مؤتمر واشنطن السنوي حول أمريكا اللاتينية، الثلاثاء.

وقال بلينكن إن “هناك ثلاث أولويات للولايات المتحدة فيما يتعلق بمنطقة أمريكا اللاتينية، وهي القضاء على فيروس كورونا، ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وللحد من التغير المناخي، فضلا عن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وفي سياق تقييمه للأوضاع في فنزويلا قال بلينكين “نظام مادورو الظالم يقمع حقوق المواطنين بشكل ممنهج”.

واستطرد قائلا “سنعمل مع شركائنا في المنطقة للتخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي والضغط على النظام. حتى تتمكن البلاد من العودة إلى الديمقراطية بسلام” ، مدعيا أن إدارة مادورو “سيئة لدرجة تجعلها تحرم المواطنين من احتياجاتهم الأساسية”. (الأناضول)