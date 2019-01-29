واشنطن تتعهد بقطع مصادر الدخل عن حكومة مادورو

أكد مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن البيت الأبيض يركز حاليا على حرمان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من مصادر الدخل المالي.

وقال في تغريدة على تويتر: "نواصل استخدام جميع الأدوات لحرمان نظام مادورو غير الشرعي، من مصادر الدخل المالي، وكذلك نعمل على تزويد الرئيس المؤقت، خوان غويدو، وشعب فنزويلا بالموارد اللازمة والدعم، لاستعادة الديمقراطية إلى البلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية، عن فرض عقوبات ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA، داخل الأراضي الأمريكية، وحجزت كل أصول هذه الشركة ومنعت حكومة مادورو من الوصول إليها.

ودعت واشنطن مجددا، كل دول العالم، للاعتراف فورا بخوان غوايدو، كرئيس مؤقت شرعي في فنزويلا.

وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمثلت في مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة. وترافق ذلك باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية، ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا، متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.

نوفوستي