واشنطن تتمسك بتصنيف "تحرير الشام" منظمة "إرهابية"

أكدت الولايات المتحدة، أنها لا تزال ترى "هيئة تحرير الشام" منظمة "إرهابية"، وذلك في أول تعليق على دعوات كثيرة صدرت أخيراً تطالب بفتح حوار مع هذه الجماعة التي تنشط في شمال غربي #سوريا والتي تؤكد أنها فكّت ارتباطها بتنظيم "القاعدة".

وقال القائم بأعمال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" والقائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، جون غودفري، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن "تحرير الشام"، "منظمة إرهابية ولذلك بعض الانعكاسات الخطيرة إلى حد ما على قدرتنا على إقامة أي علاقة بها، وما زلنا نعتبرها منظمة إرهابية".

وجاء ذلك رداً على سؤال حول إمكانية إجراء حوار مع "تحرير الشام"، لا سيما بعد أن تحدث زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني عن فك ارتباطه بتنظيم "القاعدة"، وفق موقع الخارجية الأمريكية.

رفض فتح حوار مع الجولاني



ويعتبر تصريح غودفري عن تصنيف "هيئة تحرير الشام" الموقف الأحدث الذي يصدر عن الإدارة الأميركية، بخصوص الدعوات لفتح حوار مع التنظيم الذي يقوده القيادي السابق في تنظيم "القاعدة"، أبو محمد الجولاني.

وكان الجولاني نفسه دعا، في حوار مع محطة "PBS" الأميركية، إلى حوار مع واشنطن، مؤكداً على معارضته "تنظيم الدولة"، وفك ارتباط "هيئة تحرير الشام" بتنظيم "القاعدة"، بالإضافة إلى تأكيده بأن تنظيمة لا يريد استخدام الساحة السورية سوى لمواجهة نظام بشار الأسد.

ترامب اعتبر الجولاني نافع له

ولقيت الدعوات للحوار مع "هيئة تحرير الشام" صدى لدى السفير الأميركي السابق، المبعوث الخاص إلى سوريا في إدارة دونالد ترامب، جيمس جيفري، حيث قال في مقابلة مع محطة "PBS"، بثت في نيسان الماضي، إن "منظمة الجولاني شيء نافع لاستراتيجية أميركا في إدلب".

وأوضح أنهم "الخيار الأقل سوءاً بين خيارات متعددة في إدلب، التي تعتبر من أكثر المناطق أهمية في سوريا، كما أنها واحدة من أهم المناطق حالياً في الشرق الأوسط".

الجولاني خاطب الاميركيين عبر اعلامهم

وكان زعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، ظهر في مقابلة مع الصحفي الأميركي "مارتن سميث" صُورت في شباط المنصرم، وبثتها محطة "PBS"، مطلع حزيران الماضي، كجزء من فيلم وثائقي لموقع "فرونت لاين"، تحت اسم "الجهادي"، ليختبر ظهور الجولاني كقيادي ومتشدد إسلامي، وجهوده لتقديم نفسه كقوة مؤثرة في مستقبل سوريا، على الرغم من تاريخه مع "تنظيم القاعدة" واتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتحدث الجولاني في المقابلة عن تصنيفه وتصنيف الهيئة كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة، والموقف من الحوار مع واشنطن والغرب والرسائل التي توجهها الهيئة، وعلاقة جماعته مع تنظيم "القاعدة" و"تنظيم الدولة"، فضلاً عن حياته الشخصية والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الهيئة في محافظة إدلب.