واشنطن تتّهم بكين بالسعي لخنق الديمقراطية في هونغ كونغ

ندّدت الولايات المتحدة، الخميس، بإقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ تمنح بكين سلطة منع مؤيّدين للديموقراطية من الترشّح للانتخابات التشريعية في المدينة، متّهمة بكين بالسعي لخنق الديموقراطية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس تمثّل “هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وعُد به سكّان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك” الذي وقّعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997.

وأضاف أنّ “هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنّها تحدّ من المشاركة السياسية وتقوّض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي”.

وحضّ الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضيّ قدماً في الانتخابات التشريعية المقرّرة في أيلول/سبتمبر والتي ألمحت حاكمة المدينة المؤيّدة لبكين كاري لام إلى أنّها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.

وقال بلينكن “ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في أيلول/سبتمبر 2021 وضمان تسجيل جميع المرشّحين بطريقة شفافة وذات مصداقية”.

كما حضّ الوزير الأمريكي السلطات على إسقاط التّهم التي وجّهت إلى معارضين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين مؤخراً على المدينة. (أ ف ب)