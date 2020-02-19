واشنطن تثمن دور السيستاني وتدين قمع المحتجين في العراق

في الوقت الذي ثمنت واشنطن دور المرجع الديني اية الله علي السيستاني فقد دانت الانتهاكات التي لحقت بالمحتجين العراقيين

وذكر بيان للسفارة الاميركية في في بغداد أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وفي معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلط الضوء على أهمية العلاقة بين البلدين والتعاون المستمر لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي".

وبحسب البيان "ندد مساعد وزير الخارجية شينكر بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

ودعا شينكر "الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة"، وأعرب عن "دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير"، مجددا "احترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق".

وشدد مساعد وزير الخارجية على شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية "التي تصون وتعزز سيادة العراق وتساعد في تحقيق هدفنا المشترك ألا وهو هزيمة المنظمات الإرهابية المتطرفة مثل داعش".