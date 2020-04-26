واشنطن تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو أيار. وكانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لكن لفترة أقصر هذه المرة.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل "حكومة ذات مصداقية" في العراق.

وقال المسؤول مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو "وزير الخارجية منح هذا التمديد القصير للاستثناء لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية".

وأشار إلى أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو أيار. وكانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.

