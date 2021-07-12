واشنطن تجدد دعمها لعائلات ضحايا مجزرة سربرنيتسا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وقوف بلاده إلى جانب عائلات ضحايا مجزرة "سربرنيتسا"

وقال بلينكن: "تذكرنا الأحداث المأساوية التي وقعت في الماضي بالحاجة إلى العمل لضمان مستقبل أفضل لجميع المواطنين في البوسنة والهرسك، التي تتمتع حاليا بالاستقرار والازدهار".

وجاءت تصريح الوزير الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ26 للإبادة الجماعية في سربرنيتسا، والتي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني على يد القوات الصربية.

وأضاف أن "الشعب الأمريكي يقف إلى جانب شعب البوسنة والهرسك لإحياء ذكرى الأحداث التي خلفت أكثر من 8 آلاف ضحية”.

وأكد أن “الولايات المتحدة تقدر بشدة صداقتها الطويلة مع البوسنة والهرسك، وتظل شريكا ثابتا ملتزما بالأهداف المشتركة المتمثلة في إقامة دولة البوسنة والهرسك الديمقراطية والشاملة على طريق التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل”.

واختتم الوزير الأمريكي بالقول “بينما نتأمل في هذه الذكرى، نعيد تأكيد التزامنا بالعمل على منع الفظائع في المستقبل"