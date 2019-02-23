واشنطن تجدد قلقها من شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية

ناقش القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، في لقائه مع نظيره التركي، خلوصي أكار، شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الصاروخية الروسية.

وقال البنتاغون: "ناقش الوزيران مجموعة واسعة من المسائل الخاصة بالدفاع، بما فيها عملية القضاء على تنظيم داعش في سوريا، وكذلك قلق واشنطن من احتمال شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية".

وتم توقيع الاتفاقية حول توريد أنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا في ديسمبر عام 2017 في أنقرة. وتدفع تركيا جزء من تكلفة هذه الصفقة بنفسها، أما جزؤها الآخر فسيسدد بواسطة قرض خاص تقدمه روسيا لتركيا للأغراض الدفاعية.

وقال رئيس مؤسسة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، في وقت سابق إن الحديث يدور عن بيع تركيا 4 كتائب لأنظمة "إس-400" بمبلغ 2,5 مليار دولار.

من جانبه صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن نشر أنظمة "إس-400" سيبدأ في تركيا في أكتوبر عام 2019.

نوفوستي