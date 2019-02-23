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واشنطن تجدد قلقها من شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية

واشنطن تجدد قلقها من شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية
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