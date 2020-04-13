واشنطن تحث الحكومة الأفغانية وطالبان لتسريع تبادل الأسرى بينهما

وصفت واشنطن تبادل الأسرى بين كابل وطالبان بانه خطوة هامة لتسريع عملية السلام وتقليص العنف في أفغانستان.

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إلى تسريع عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان.

وأعرب في سلسلة تصريحات نشرها عبر حسابه لدى موقع التواصل الاجتماعي، عن ترحيب واشنطن ببدء عملية تبادل الأسرى مؤخراً بين الجانبين.

وشدد على أن تبادل الأسرى بين كابل وطالبان خطوة هامة لتسريع عملية السلام وتقليص العنف في أفغانستان.

وأكد خليل زاد على ضرورة بذل الجهود اللازمة للوصول في أقرب وقت إلى الهدف المنشود بخصوص الاتفاقية المبرمة بين واشنطن وحركة طالبان.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

كما نص أيضا على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء “طالبان”، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/آذار الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها بتنظيم “القاعدة”، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

