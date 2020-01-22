واشنطن تحذر الاميركيين من السفر الى السودان

حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاميركيين من السفر الى 7 دول من بينها السودان وارتيرية واطلقت على تلك المناطق اسم قائمة سوداء

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على القائمة الجديدة تأكيدهم أن هذه القيود ستطال المسافرين والمهاجرين من السودان وإرتيريا وبيلاروس وميانمار وتنزانيا وقرغيزستان بالإضافة إلى نيجيريا، موضحين أن هذه القيود لا تعني بالضبط الحظر العام على السفر إلى الولايات المتحدة من تلك الدول بل قد تشمل فقط فئات محددة من المسافرين، بما في ذلك التأشيرات الخاصة برجال الأعمال والزوار.

ولفتت مصادر "وول ستريت جورنال" إلى أن بعض الدول من القائمة قد تستبعد من برنامج تأشيرة هجرة التنوع، أي القرعة السنوية التي تقام لمنح البطاقة الخضراء (رخصة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة) إلى مواطنين من دول تحظى بوتائر منخفضة للهجرة إلى الولايات المتحدة، وكان ترامب قد دعا إلى إنهاء هذا البرنامج.