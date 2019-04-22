واشنطن تحذر طهران من المساس بـ هرمز وبغداد حائرة

هددت طهران باغلاق مضيق هرمز في حال اقدمت الولايات المتحدة على منعها من استخدامه وهو ما واجه تحذيرا اميركيا شديدا وانذارا احمرا في وجه النظام الايراني

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن أي خطوة من قبل إيران لإغلاق مضيق هرمز ردا على انتهاء سريان الإعفاءات الأمريكية من العقوبات النفطية ستكون غير مقبولة ردا على تهديد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، بأن طهران ستغلق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.

ونقلت قناة العالم الايرانية عن تنكسيريقوله : "إن مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية ولن يستفيد منه أحد في حال منعنا من استخدامه" مؤكدا : "سندافع عن المياه الإيرانية في حال تعرضت لأي تهديد".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملحوظ، خاصة بعد قرار ترامب في مايو الماضي الخروج من الصفقة النووية وإعادة فرض عقوبات اقتصادية واسعة على طهران.

وتشمل هذه الإجراءات فرض حظر على شراء النفط الإيراني، وهددت الولايات المتحدة بأنها ستطبق العقوبات بحق كل الدول التي ستواصل شراء هذه المادة من إيران.

الموقف العراقي

في الغضون أعلن مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن قرار الرئيس الأمريكي عدم تمديد الإعفاءات من العقوبات على إيران، قد يضع بغداد في موقف محرج، رغم أن العراق غير معني بهذا القرار بشكل مباشر.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن بلاده لا تستورد النفط من إيران، وإنما تستورد الغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وبعض المحاصيل الزراعية التي لا تدخل في العقوبات".

وأضاف: "واشنطن منحت العراق مهلة إضافية لاستيراد الغاز من إيران قبل فترة ولكن واشنطن قد تضع العراق في موقف محرج عند انتهاء هذه المهلة باعتبار أن العراق يحتاج إلى توريد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطاته الكهربائية".