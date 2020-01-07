واشنطن تحذّر سفنها بالشرق الأوسط من “هجوم إيراني محتمل”

أصدرت الولايات المتحدة الثلاثاء، تحذيرًا للسفن التي تبحر عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط، من “احتمال اتخاذ إيران إجراء ضد المصالح البحرية الأمريكية”.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الإدارة البحرية الأمريكية أصدرت تحذيرًا للسفن التي تسلك الممرات المائية التي تعتبر حيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وأشار المصدر إلى أن التحذير يأتي جراء تزايد التهديدات عقب مقتل قائد فيلق “القدس” الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة.

وسبق أن جرى استهداف ناقلات للنفط بواسطة ألغام، العام الماضي، وألقت واشنطن باللوم فيها على إيران التي أنكرت مسؤوليتها.

وتأتي تلك التطورات عقب التهديدات الإيرانية بالانتقام لمقتل سليماني في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي “في إطار الدفاع عن النفس”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) على تصنيف وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” كمنظمة إرهابية.

كما صوّت نواب البرلمان على تخصيص 200 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية، لصالح “فيلق القدس”، الذي كان يترأسه سليماني.

