واشنطن تحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية إعدام الرهائن الاتراك بالعراق

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الاثنين بدعم المسلحين الأكراد، مضيفا أن بيان الإدانة الأمريكي "مزحة".

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الاثنين تعازيه في مقتل رهائن أتراك في شمال العراق وقال إن واشنطن تعتقد أن حزب العمال الكردستاني هو المسؤول.

وقالت تركيا الأحد إن مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا الرهائن الذين كان بينهم أفراد من الجيش التركي والشرطة.

وفي بيان الأحد أيضا قالت الولايات المتحدة إنها تندد بالقتل إذا ثبت أن المسؤولية تقع على عاتق حزب العمال الكردستاني.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الاثنين بدعم المسلحين الأكراد، مضيفا أن بيان الإدانة الأمريكي "مزحة".

وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن قوات أمريكية تقاتل في سوريا إلى جانب مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة فرعا للحزب المحظور.

وقال أردوغان لأنصار حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مدينة ريزه المطلة على البحر الأسود "الآن صدر بيان من الولايات المتحدة. إنه مزحة. ألم يكن من المفترض أن تقفوا ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب؟ من الواضح أنكم تدعمونهم وتقفون وراءهم".

قال اردوغان أنه لا يحق لأحد انتقاد عمليات تركيا عبر الحدود في سوريا أو العراق بعد عمليات القتل تلك، ويتعين على الدول الاختيار بين تركيا أو المسلحين.

ومنذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في العام الماضي قالت تركيا بشكل متكرر إنها تريد تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن لكن دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية أغضب أنقرة، ولا يزال محور خلاف بين الدولتين الحليفتين.

وقال أردوغان إن أنقرة ستواصل عملياتها عبر الحدود داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود في جنوب شرق تركيا أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألفا.

وقال أردوغان "إذا كنا معا في حلف شمال الأطلسي، وإذا كنا سنواصل وحدتنا، فعليكم التصرف بإخلاص تجاهنا. عليكم الوقوف معنا وليس مع الإرهابيين".

وأضاف أنه لا يحق لأحد انتقاد عمليات تركيا عبر الحدود في سوريا أو العراق بعد عمليات القتل تلك، ويتعين على الدول الاختيار بين تركيا أو المسلحين.

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