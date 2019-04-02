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واشنطن تحمّل ايران مسؤولية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان وتعرض المساعدة

واشنطن تحمّل ايران مسؤولية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان وتعرض المساعدة
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