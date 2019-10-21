واشنطن تدخل على خط الازمة اللبنانية

دخلت الولايات المتحدة على خط الازمة اللبنانية وصرح مسؤول في الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح لقناة "الحرة"، بأن الشعب اللبناني محبط بسبب عجز حكومته عن إعطاء الأولوية للإصلاح.

وقال الدبلوماسي إن التزام وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، متابعا بالقول إن "هذا الأمر يعود للبنانيين".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر وزارية في لبنان لـموقع روسيا اليوم الالكتروني إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية، يوم الاثنين 21 أكتوبر، لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.

إلى ذلك، أعلن مسؤولون لبنانيون لوكالة "رويترز"، أن رئيس الوزراء سعد الحريري أقر حزمة من الإصلاحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسببت بموجة من الاحتجاجات التي تستمر ليومها الرابع.