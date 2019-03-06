واشنطن تدرج ميليشيا عراقية على قائمة الإرهاب

أعلنت واشنطن، الثلاثاء، إدراج ميليشيا “حركة النجباء” العراقية وقائدها “أكرم الكعبي” على قائمة الإرهاب.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار يشمل تجميد ممتلكات ومصالح الحركة المدعومة من إيران، وقائدها، لوقف الموارد التي تستخدمها “النجباء” في تنفيذ أعمال إرهابية.



وبحسب البيان، يشمل القرار جميع المصالح التي تخضع لولاية واشنطن، بما في ذلك انخراط الأمريكيين في أي تعامل مع الميليشيا أو أفرادها.



وأوضحت الوزارة أن الكعبي أسس الميليشيا عام 2013 بدعم من طهران، مشيرًا أنها تحصل على تمويل من الحكومة العراقية، أيضًا، رغم عدم خضوعها لبغداد وولائها للمرشد الإيراني “علي خامنئي”.

الأناضول