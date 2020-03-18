واشنطن تدرج وزير دفاع النظام السوري في قائمة العقوبات

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، وزير دفاع النظام السوري علي عبد الله أيوب في قائمة العقوبات.

وأفاد بيان لوزارة المالية الأمريكية بإدراج أيوب في قائمة “عقوبات على الأشخاص المحددين بشكل خاص”.

واللافت أن أيوب تم إدراجه على قائمة العقوبات عقب الأزمة الإنسانية والمجازر التي قام بها نظام الأسد في إدلب.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها في البلاد.

ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.(الأناضول)