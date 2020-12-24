  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

منشور 24 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:26
السفارة الأمريكية ببغداد تتعرض لهجمات صاروخية بشكل متكرر
السفارة الأمريكية ببغداد تتعرض لهجمات صاروخية بشكل متكرر

أفاد موقع "Axios" الأمريكي،  أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد إثر الهجمات الصاروخية الأخيرة عليها في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال الموقع نقلا عن مصدرين قال إنهما على اطلاع بالأمر إن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد على نحو سريع بعد الهجمات الصاروخية المتكررة على المنطقة الخضراء في العراق "من قبل المليشيات المدعومة من إيران".

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، يمكن أن تكون مقدمة للانتقام من إيران، التي وصفها الرئيس ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، بأنها "دولة راعية للإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية ببغداد تعرضت لهجوم صاروخي يوم الأحد الماضي، تصدت له منظومة دفاعية متمركزة في السفارة.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...