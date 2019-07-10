واشنطن تدرس انشاء تحالف دولي لحماية هرمز

بدات الولايات المتحدة في تحشيد دعم الاصدقاء والحلفاء لتأمين الملاحة في النقاط الاستراتيجية بمضيق هرمز وباب المندب في الوقت الذي كررت ايران تهديدها باغلاق المضيق الاستراتيجي

وقال رئيس الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد"نعمل حاليا مع عدد من البلدان لنرى ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف سيؤمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب".

وأضاف الجنرال: "أعتقد أننا قد نحدد خلال الأسبوعين القادمين الدول التي لديها الإرادة السياسية لدعم هذه المبادرة وبعد ذلك سنعمل مباشرة مع الجيوش لتحديد القدرات التي ستضمن ذلك".

في المقابل أكد نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية حسین نجات، أن قوات بلاده ستدمر حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الخليج في حال ارتكبت أي "حماقة" ضد إيران.

وقال نجات: "القواعد الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.. صواريخنا ستستهدف القواعد الأمريكية في الدول العربية المجاورة في حال انطلاق أي اعتداء منها على بلادنا".

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن "الحرب ليست على جدول أعمال ترامب وهو يريد جر طهران إلى التفاوض من خلال الحد الأقصى من الضغوط".

ويأتي ذلك بعد استهداف ناقلات نفط بالقرب من السواحل الإماراتية وفي خليج عمان خلال الشهرين الماضيين.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجمات وشددت العقوبات على الجمهورية الإسلامية.